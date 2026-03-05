Renzi attacca il governo la risposta di Tajani | È nervoso? Facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate…

In aula al Senato si sono verificati scambi accesi tra il senatore di Italia Viva e il ministro degli Esteri durante le comunicazioni sul tema degli aiuti provenienti dai Paesi del Golfo. Renzi ha criticato il governo, mentre Tajani ha risposto facendo riferimento a viaggi nel Golfo e a conferenze ben pagate. La discussione si è svolta nel contesto delle dichiarazioni sul tema degli aiuti internazionali.

Scintille in Aula al Senato tra il senatore di Iv, Matteo Renzi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante le comunicazioni di quest’ultimo sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. I toni si sono accesi quando il titolare della Farnesina ha ricordato l’ironia con la quale qualcuno avevano accolto l’invito agli italiani nel Golfo a stare lontani dalle finestre per il rischio di essere colpiti dalle schegge in caso di esplosione, durante i raid iraniani. “Risus abundat in ore stultorum“, ha detto Tajani, aggiungendo: “Non capisco perché il senatore Renzi si agita così, è un pò nervoso” prima che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, richiamasse l’ex premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

