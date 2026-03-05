In aula al Senato si sono verificati scambi accesi tra il senatore di Italia Viva e il ministro degli Esteri durante le comunicazioni sul tema degli aiuti provenienti dai Paesi del Golfo. Renzi ha criticato il governo, mentre Tajani ha risposto facendo riferimento a viaggi nel Golfo e a conferenze ben pagate. La discussione si è svolta nel contesto delle dichiarazioni sul tema degli aiuti internazionali.

Scintille in Aula al Senato tra il senatore di Iv, Matteo Renzi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante le comunicazioni di quest’ultimo sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. I toni si sono accesi quando il titolare della Farnesina ha ricordato l’ironia con la quale qualcuno avevano accolto l’invito agli italiani nel Golfo a stare lontani dalle finestre per il rischio di essere colpiti dalle schegge in caso di esplosione, durante i raid iraniani. “Risus abundat in ore stultorum“, ha detto Tajani, aggiungendo: “Non capisco perché il senatore Renzi si agita così, è un pò nervoso” prima che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, richiamasse l’ex premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renzi attacca il governo, la risposta di Tajani: “È nervoso? Facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate…”

Sicurezza, Renzi attacca Piantedosi: «Il governo ha fallito. State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan»«Non hanno fallito le forze dell’ordine, ma lo Stato e il vostro governo, che continua a parlare di sicurezza ma non si accorge, tra la fuffa sul...

Rimpatri dai Paesi del Golfo, per Francesco Battistoni (FI) è «merito di Antonio Tajani in risposta alle polemiche dell'opposizione»Il problema coinvolge anche tanti marchigiani che ormai da anni vivono e lavorano stabilmente nei paesi del Medio Oriente ROMA – Il Commissario...

Approfondimenti e contenuti su Renzi attacca.

Discussioni sull' argomento D’Alema contro Meloni: Fermare le ONG è un atto indegno; Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non conta; Referendum sul governo o sui magistrati? La sfida tra i partiti è anche sul campo di battaglia; Basi agli USA, Renzi: Se c'è una missione internazionale. Le basi mancano al governo sulla politica estera.

L'Italia deve dare le basi agli USA per attaccare l'Iran La risposta di Matteo Renzi che attacca il governo con una battuta: "Gli mancano le basi per parlare di politica estera" - facebook.com facebook

#tagada L'Italia deve dare le basi agli USA per attaccare l'Iran La risposta di Matteo Renzi che attacca il governo con una battuta: "Gli mancano le basi per parlare di politica estera" x.com