Regina Confindustria | Sull’energia il governo si faccia rispettare in Ue

La presidente di Confindustria ha affermato che il governo dovrebbe insistere affinché l’Europa si faccia rispettare sulla questione energetica. In un intervento pubblico, ha sottolineato che la crisi in Medio Oriente evidenzia quanto sia importante per l’Italia e l’Europa rafforzare la propria autonomia in un sistema globale sempre più incerto. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sul ruolo europeo in materia energetica.

Il responsabile energia dell'associazione degli industriali avverte: "La crisi in Iran inciderà ancora sui prezzi. Senza un intervento come quello inserito nel decreto Bollette l'industria italiana sparirà" Con la crisi in medio oriente, ancora una volta, abbiamo capito che un sistema globale così incerto deve spingerci, come europei, ad avere più autonomia. Spero il governo si batta in Europa affinché passi la regola inserita nel decreto Bollette che consentirebbe di abbattere il costo per famiglie e imprese. Senza l’industria italiana rischia di non essere più competitiva e scomparire. Dobbiamo farci rispettare”. Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, è preoccupato, certo, ma anche fiducioso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Regina (Confindustria): “Sull’energia il governo si faccia rispettare in Ue” Confindustria: bene le misure per il caro-energia ma non si vede ancora la ripresaNonostante la crescita del Pil (+0,3% nel quarto trimestre) e gli investimenti legati al Pnrr, l’industria italiana stenta a decollare. UE: ‘valuteremo la compatibilità del decreto italiano sull’energia’BRUXELLES, 17 FEB – “Quando sarà approvato dal processo nazionale”, la Commissione europea valuterà “la compatibilità” del decreto energia, su cui è... Aggiornamenti e notizie su Regina Confindustria Sull'energia il.... Temi più discussi: Iran, Confindustria: chiediamo al governo una task force di emergenza; Regina (Confindustria): Fase di emergenza nazionale, bisogna attuare subito il decreto energia; Confindustria: 'Prezzi dell'energia volatili fino al rientro delle tensioni'; Dl Bollette, Arera e Confindustria in Parlamento: allarme mercati e richiesta di una task force emergenziale. Regina (Confindustria): Sull'energia il governo si faccia rispettare in UeIl responsabile energia dell'associazione degli industriali avverte: La crisi in Iran inciderà ancora sui prezzi. Senza un intervento come quello inserito nel decreto Bollette l'industria italiana sp ... ilfoglio.it Iran: Confindustria, prezzi energia volatili fino a rientro tensioniCon l'attacco all'Iran, prevediamo di nuovo una elevata volatilità dei prezzi dell'energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate. (ANSA) ... ansa.it Villa della Regina. spettacolare veduta della città di Torino dall' alto e reggia da visitare soprattutto i giardini esterni. - facebook.com facebook Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana x.com