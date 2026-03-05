Reggio | ondata di furti 4000 euro rubati e vetri frantumati

A Reggio Emilia si sono verificati diversi furti che hanno portato alla sottrazione di circa 4000 euro e alla distruzione di vetri di veicoli. La serie di episodi si è concentrata in diverse zone della città, con alcuni mezzi danneggiati in modo violento. La situazione ha generato insicurezza tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

La criminalità a Reggio Emilia sta assumendo contorni preoccupanti con una serie di scatti violenti contro i veicoli. Tra le vittime ci sono due imprenditori che hanno subito danni materiali ingenti e perdita di attrezzi professionali. I malviventi agiscono in diversi quartieri, sfruttando brevi assenze dei proprietari per forzare vetri e serrature. I fatti si sono concentrati tra lunedì notte e martedì mattina, colpendo zone come Rivalta, Ghiarda e Massenzatico. Un imprenditore ha il proprio furgone danneggiato mentre un altro ha perso strumenti del valore di 4000 euro. Le forze dell'ordine stanno indagando su questa ondata di furti. Il fronte urbano: dai parcheggi privati alle strade residenziali L'onda di violenze colpisce trasversalmente la città, senza discriminazione di zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Raid nella notte contro due treni Rock in sosta a Parma, frantumati i vetri: cancellate tre corse regionaliVetri delle porte frantumati e atti vandalici contro due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo ferroviario di Parma.

