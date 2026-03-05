Reggio Emilia arrestato primario per visite private non dichiarate e pagamenti in nero

A Reggio Emilia un primario è stato arrestato per aver effettuato visite private negli ospedali pubblici senza dichiararle e aver ricevuto pagamenti in contanti. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver accertato le sue attività non conformi alle normative. L’indagine ha portato alla luce i dettagli delle visite e dei pagamenti illeciti. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

