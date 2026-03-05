Referendum sulla riforma della giustizia | a Salerno l’iniziativa pubblica per il NO

Domani alle 15.00 si svolgerà a Salerno un’iniziativa pubblica promossa dalla Cgil locale, in collaborazione con l’Anpi e il Comitato “Giusto dire No”. L’evento si terrà nel Salone “Feliciano Granati” della Cgil in via Manzo 64 e si concentra sul referendum sulla riforma della giustizia, con un’attenzione particolare al fronte del “No”.

All’incontro interverranno il segretario generale della CGIL Salerno Antonio Apadula, il presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo e Katia Cardillo, coordinatrice del Comitato salernitano per il NO Si terrà domani 6 marzo alle ore 15.00, presso il Salone “Feliciano Granati” della Cgil Salerno (via Manzo, 64), l’iniziativa pubblica promossa dalla Cgil Salerno insieme all’ANPI – Comitato provinciale di Salerno – e al Comitato “Giusto dire No”, in vista del referendum costituzionale del 22–23 marzo. All’incontro interverranno il segretario generale della Cgil Salerno Antonio Apadula, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e Katia Cardillo, coordinatrice del Comitato salernitano per il No. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Riforma della Giustizia, costituito a Salerno il Comitato per il NO al referendumSi è riunita questo pomeriggio, presso il salone Feliciano Granati della Cgil Salerno, un’assise composta da associazioni, forze politiche e realtà...

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà in due giorniIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con «disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026»: le...

Contenuti utili per approfondire Referendum sulla riforma della....

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo.

Referendum sulla riforma della giustizia: il no avanti nei sondaggi Ipsos, il sì può vincere solo con affluenza altaIl referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati dei sondaggi delineano uno scenario incerto ma con una tendenza chiara. Secondo ... thesocialpost.it

Glossario minimo per arrivare preparati al referendum sulla giustiziaIl 22 e il 23 marzo ci sarà il referendum costituzionale per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo di Giorgia Meloni, quella che nel dibattito politico viene impropriamente chi ... ilpost.it

Ogni giorno un esponente del fronte del No al referendum si sveglia sapendo di doverla sparare sempre più grossa per colmare il vuoto di argomentazioni nel merito della riforma. Quando non bastano le bugie, arrivano gli insulti e i tentativi di delegittimare pe - facebook.com facebook

Referendum: Saluzzo, riforma mi fa ribollire il sangue. Convegno a Torino, le ragioni del No portate anche da due avvocati #ANSA x.com