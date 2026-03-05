Referendum sulla giustizia banchetti in provincia Forlì-Cesena per spiegare le ragioni del No

In vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, sono stati organizzati diversi banchetti in provincia di Forlì-Cesena. Queste iniziative si svolgeranno durante il fine settimana e hanno l’obiettivo di spiegare alla cittadinanza le ragioni del No, offrendo informazioni chiare e accessibili per un voto consapevole. La presenza sul territorio riguarda diverse località della provincia.

"Con la riforma promossa dall'esecutivo - viene spiegato - per la prima volta il potere politico mira a limitare l'autonomia della magistratura attraverso la modifica della Costituzione" In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, numerose le iniziative in programma per questo fine settimana sul territorio Forlì-Cesena, per far conoscere alla cittadinanza le ragioni del No, offrendo informazioni su un voto consapevole attraverso volantinaggio e banchetti dei comitati. Ne dà notizia il Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale 'Comitato Giusto dire No'. "Con la riforma promossa dall'esecutivo - viene spiegato - per la prima volta il potere politico mira a limitare l'autonomia della magistratura attraverso la modifica della Costituzione".