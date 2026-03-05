Referendum Nordio riesuma la balla della riforma che accelera i processi E si dice pronto a lasciare la politica nel 2027

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che, in caso di vittoria del no al referendum sulla sua riforma, non si dimetterà e rimarrà in carica. Lo ha affermato ieri a Potenza, ribadendo la sua posizione anche se i sondaggi indicano un aumento del consenso per il voto contrario. Inoltre, ha annunciato che prevede di lasciare la politica nel 2027.

"Se vince il no mi dimetto? Assolutamente no". Così ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato da Potenza che se il Paese dovesse bocciare la sua riforma della Giustizia (evenienza più che possibile, dati i sondaggi con il No in forte ascesa), lui comunque rimarrebbe al suo posto. Imperterrito e impermeabile alle critiche. Ma tanto per il ministro "il sì vincerà di sicuro e sarà un motivo di grande soddisfazione per quello che sto sostenendo sulla separazione delle carriere ormai da 30 anni". Il Referendum e la balla dei processi più veloci. Ma ieri Nordio è andato oltre, ripescando quella che tutti sanno essere una clamorosa balla (a partire da lui), ovvero che la sua separazione delle carriere avrà effetti sui tempi della Giustizia.