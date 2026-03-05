Referendum Meloni | non ci sarà altra occasione per riformare giustizia

Il governo ha annunciato che non ci sarà un’altra occasione per riformare la giustizia, in vista del referendum imminente. La premier ha sottolineato l’importanza di questa riforma per modernizzare il sistema giudiziario e ha affermato che, se questa volta non si riuscirà, non ce ne saranno altre. La decisione di procedere con il cambiamento è stata ufficialmente comunicata.

Roma, 5 mar. (askanews) – "Riformare la giustizia è fondamentale per rendere questa nazione moderna: il paradosso è che non ci si è mai riusciti, e penso che se non ci riusciamo stavolta non avremo un'altra occasione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Rtl 102.5. "Penso ci sia bisogno di cambiare perché – ha aggiunto – la giustizia è uno dei tre poteri fondamentali che servono per far camminare l'Italia ed è quello che in 80 anni non siamo mai riusciti a riformare in modo sostanziale.

Ieri il sottosegretario Mantovano ha detto che i cattolici “voteranno sì” al referendum perché la riforma è “coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa”. La replica di Bachelet (Comitato per il No): “Maldestro tentativo di millantare un appoggio inesis - facebook.com facebook

Referendum: Saluzzo, riforma mi fa ribollire il sangue. Convegno a Torino, le ragioni del No portate anche da due avvocati #ANSA x.com