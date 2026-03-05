Referendum la Cisl mette due magistrati a confronto sui quesiti referendari
La Cisl ha convocato due magistrati per confrontarsi sui quesiti referendari che gli italiani dovranno affrontare tra pochi giorni. La discussione si focalizza sui temi della giustizia e si svolge in vista del referendum, che si terrà nelle prossime ore. L'iniziativa coinvolge direttamente i due professionisti del settore e mira a chiarire i contenuti dei quesiti ai cittadini.
Venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 10, a Padova, al Crowne Plaza Hotel il sindacato promuove un confronto tra due illustri giuristi: Stefano Ceccanti e Vittorio Borraccetti, uno sostenitore del Sì e l’altro del No «Nella convinzione che la conoscenza è premessa indispensabile per poter scegliere con la propria testa, il sindacato promuove un confronto tra due illustri giuristi: Stefano Ceccanti e Vittorio Borraccetti, uno sostenitore del Sì e l’altro del No ai quesiti referendari. I due esperti illustreranno le ragioni delle rispettive posizioni e approfondiranno la sostanza delle nuove norme costituzionali su cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi», spiegano invitando la cittadinanza, dalla Cisl. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Referendum Giustizia: Mesagne sfida il voto, magistrati a confrontoMesagne al bivio della giustizia: un confronto tra magistrati per un voto consapevole Mesagne, pittoresca cittadina della provincia di Brindisi, ha...
Leggi anche: “La separazione delle carriere dei magistrati”, All’UniFortunato confronto tra favorevoli e contrari verso il Referendum
Contenuti utili per approfondire Referendum la Cisl mette due magistrati....
Argomenti discussi: Confronto in CISL per il referendum sulla riforma della giustizia.
Referendum, la Cisl non dà indicazioni e lascia libertà di votoIl Comitato Esecutivo della CISL, riunito a Roma oggi in occasione della giornata di approfondimento dedicata al referendum costituzionale sulla ... ildiariodellavoro.it
Fumarola (Cisl): Referendum? Andiamo a votare ma non trasformiamolo in un giudizio sul Governo. La vera sfida è far crescere salari e produttivitàLa vera sfida è far crescere salari e produttività, investire in formazione, includere e valorizzare giovani e donne ... ilriformista.it