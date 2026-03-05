Referendum la Cisl mette due magistrati a confronto sui quesiti referendari

La Cisl ha convocato due magistrati per confrontarsi sui quesiti referendari che gli italiani dovranno affrontare tra pochi giorni. La discussione si focalizza sui temi della giustizia e si svolge in vista del referendum, che si terrà nelle prossime ore. L'iniziativa coinvolge direttamente i due professionisti del settore e mira a chiarire i contenuti dei quesiti ai cittadini.

Venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 10, a Padova, al Crowne Plaza Hotel il sindacato promuove un confronto tra due illustri giuristi: Stefano Ceccanti e Vittorio Borraccetti, uno sostenitore del Sì e l'altro del No «Nella convinzione che la conoscenza è premessa indispensabile per poter scegliere con la propria testa, il sindacato promuove un confronto tra due illustri giuristi: Stefano Ceccanti e Vittorio Borraccetti, uno sostenitore del Sì e l'altro del No ai quesiti referendari. I due esperti illustreranno le ragioni delle rispettive posizioni e approfondiranno la sostanza delle nuove norme costituzionali su cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi», spiegano invitando la cittadinanza, dalla Cisl.

