Referendum Iannone | Parte lo sprint di Fratelli d' Italia per il sì

Fratelli d’Italia sta intensificando la campagna per il sì al referendum, con numerose manifestazioni e gazebo previsti in Campania nelle prossime due settimane. Iannone ha annunciato l’organizzazione di questi eventi per promuovere le ragioni della loro posizione. Le iniziative si svolgeranno in diverse località della regione, coinvolgendo attivamente i sostenitori e distribuendo materiali informativi.

"Nelle ultime due settimane terremo in Campania molte manifestazioni e gazebo informativi a sostegno delle ragioni del SI. Ringrazio le Federazioni Provinciali che hanno programmato oltre 300 eventi coprendo tutti i comprensori della nostra regione. Illustreremo ai cittadini con materiali semplici i veri contenuti della riforma costituzionale che modernizza la nostra Giustizia, rendendola piu' giusta per i cittadini e libera dalle correnti per le carriere dei magistrati. Smentiremo le bugie del comitato del NO che parla di una magistratura sottoposta all'Esecutivo e di una Costituzione devastata: nulla di piu' falso visto che nella riforma non e' previsto niente di questo ed e' la stessa Costituzione che prevede all'articolo 138 la procedura per essere riformata.