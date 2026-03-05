Referendum guerra e timore brogli agitano maggioranza Tajani | rischiamo di perdere

La discussione sul referendum per la riforma della magistratura si fa intenso, con la maggioranza che manifesta timori di brogli e instabilità. Tajani ha dichiarato che c’è il rischio di perdere, mentre la situazione internazionale, con i recenti segnali di tensione nel Medio Oriente, contribuisce a alimentare l’atmosfera di preoccupazione. La consultazione si avvicina e gli animi si scaldano.

Roma, 5 mar. (askanews) – I venti di guerra del Medio Oriente soffiano anche sul referendum per la riforma della magistratura, in programma il 22-23 marzo prossimi. A poco più di due settimane dall’appuntamento con le urne, la separazione delle carriere tra pm e giudici, cuore della riforma costituzionale voluta dal governo Meloni, sembra ora coinvolgere poco gli italiani, più preoccupati – secondo esponenti del governo – dall’escalation dell’attacco Usa-Israele all’Iran, che ha infiammato i mercati e ha fatto schizzare all’insù il prezzo del petrolio e i prezzi di molte bollette e beni primari. Ad agitare la maggioranza contribuiscono anche gli ultimi sondaggi che danno i ‘No’ in netta ripresa, che viaggiano sulla corsia di sorpasso e l’ipotetico rischio brogli alle urne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Perché la maggioranza beneficerà del risalto mediatico sul referendum (anche se dovesse perdere)di Roberto Celante A un mese dal referendum c’è preoccupazione nella maggioranza per il progressivo recupero del No, con i sondaggi che prospettano...

"Ballarin, rischiamo di perdere 2,8 milioni"Il cantiere dell’ex stadio Ballarin è fermo da oltre un anno e i ritardi accumulati continuano ad alimentare il timore di una perdita di...

Temi più discussi: Referendum: la destra a caccia del voto cattolico; Schlein e Landini uniti per il No al referendum: Difendiamo magistrati indipendenti; Perché l’accordo sulla legge elettorale è stato fatto in fretta e furia; I referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. Le ragioni del Sì (27.02.2026).

La paura di perdere il referendum frena il cammino della legge elettorale. Pesano guerra e sondaggiFdI proverà a riproporre le preferenze sulle quali, però, permane la freddezza leghista. Si entrerà nel vivo dopo il voto referendario ... blitzquotidiano.it

Gli effetti della guerra sul referendum. Nordio: "C'è preoccupazione, spero che la gente vada a votare" x.com

Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” ha aperto una raccolta fondi in microdonazioni. Il comitato è stato costituito per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale, e per invitare le elettrici e gli elettori a votare NO al referendu - facebook.com facebook