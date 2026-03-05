Referendum giustizia | incontro pubblico a Mercato Saraceno

Un incontro pubblico si terrà domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18:30 presso il Bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno. L'evento è organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena per discutere del referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. Alice Buonguerrieri, deputata FdI e membro della Commissione Giustizia, insieme a Daniela Saragoni e Silvia Zoli, presenteranno le ragioni che spingono verso un cambiamento strutturale dell'apparato giudiziario. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere l'istituzione finalmente libera da influenze partitiche, dopo anni di distorsioni accumulate nel tempo. La cittadinanza avrà la possibilità di acquisire gli strumenti necessari per esprimere una preferenza consapevole al prossimo scrutinio.