Referendum giustizia | incontro di approfondimento e confronto a Saline Joniche

Sabato 7 marzo alle ore 18, si svolgerà a Saline Joniche un incontro pubblico presso il ristorante La Lanterna, in via Nazionale, dedicato al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento, intitolato “Referendum: le ragioni del No e le ragioni del Sì a confronto”, offrirà l’opportunità di approfondire i diversi punti di vista sul voto imminente.

Nel corso dell'incontro si confronteranno l'avvocato Tonino Curatola, che illustrerà le ragioni del Sì, e il sostituto procuratore Davide Lucisano, che esporrà le ragioni del No. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Giovanni Verduci, che guiderà il confronto tra i relatori. Sono inoltre previsti interventi di saluto da parte di Anna Comi, in rappresentanza dell'associazione Quote Rosa, Domenico Rosaci, per il Movimento 5 Stelle, e Antonio Perpiglia, per il Partito Socialista Italiano.

