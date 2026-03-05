Referendum giustizia | il Pd spiega il No a Porto Sant’Elpidio

Sabato prossimo a Porto Sant’Elpidio si terrà un incontro presso il polo culturale Gigli organizzato dal circolo locale del Partito Democratico. L’obiettivo dell’evento è chiarire le ragioni del No al referendum sulla giustizia, una consultazione che coinvolge la riforma giudiziaria. Partecipano rappresentanti del partito che illustreranno le motivazioni della loro posizione.

Porto Sant'Elpidio ospita sabato prossimo un incontro decisivo sul referendum giudiziario. Il circolo locale del Partito Democratico ha fissato l'appuntamento al polo culturale Gigli per spiegare perché il voto deve essere negativo. L'iniziativa si terrà alle 9:30 e vedrà la presenza di promotori del Comitato regionale per il No, tra cui Maurizio Blasi e Renzo Interlenghi. La moderazione è affidata a Teresa Valiani, mentre i saluti giungeranno dai deputati Augusto Curti e Giorgio Fede. Il calendario elettorale e le scadenze imminenti La data del voto popolare è fissata per il 22 e il 23 marzo. Tra oggi e quel momento, il tempo scarseggia intende informare gli elettori su una materia complessa come quella della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Botta e risposta. Settempeda avanti con Montanari. Il Porto Sant’Elpidio subito in gol1 SETTEMPEDA 1 : Luccerini, Donzelli, Del Rosso, Magliulo, Cerquozzi, Tiago Vallasciani (13’st Macchini), Capiato, Venturim (47’st Fenni), Mannozzi,...

Leggi anche: Con il Porto Sant’Elpidio. La Vigor mastica amaro. È raggiunta nel finale

Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia il Pd spiega il No....

Giusto dire ‘no’ al referendum sulla giustizia Evento al polo Gigli organizzato dal Pd di P.S.ElpidioPORTO SANT'ELPIDIO - Evento in programma al polo culturale Gigli sabato alle 9,30. Interventi di Maurizio Blasi e dell’avvocato Renzo Interlenghi, entrambi membri e promotori del Comitato regionale pe ... cronachefermane.it

Referendum Giustizia e campagna d'ascolto, mobilitazione Pd anche nelle MarcheMobilitazione nazionale del Pd Democratico, anche nelle Marche banchetti e assemblee il 7 e 8 febbraio: dal Referendum giustizia a questionari sottoposti ai cittadini come campagna d'ascolto. Passerà ... ansa.it