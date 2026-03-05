Referendum giustizia il No sale e supera il Sì | chi andrà a votare secondo i sondaggi

Al momento, l’affluenza al referendum giustizia 2026 si attesta intorno al 42 per cento, secondo dati ufficiali. Un sondaggio condotto da Pagnoncelli suggerisce che la partecipazione potrebbe arrivare fino al 49 per cento. I sondaggi indicano che il No supera il Sì, ma non è ancora chiaro quale delle due fazioni avrà la maggioranza dei voti.

L'affluenza al referendum giustizia 2026 si aggira attorno al 42%. Il sondaggio di Pagnoncelli si spinge a ipotizzare che potrebbe raggiungere il 49%. Nel primo scenario, il No è in vantaggio al 52,4%. Nel secondo la distanza col Sì torna ad accorciarsi. Ecco che cos'è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi Referendum Giustizia, chi vincerà e quali sono le ragioni per votare Sì o NoIl Sì è in vantaggio sul No al referendum sulla riforma della giustizia, ma il margine si è parecchio ridotto.

Referendum sulla giustizia, il Sì avanti di dodici punti. Il 53% degli italiani andrà a votareSmentita la profezia di Nicola Gratteri che aveva parlato di una netta rimonta dei contrari alla separazione delle carriere I Si sono saldamente...

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Tutto quello che riguarda Referendum giustizia.

Temi più discussi: Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto.

Referendum sulla riforma della giustizia: il no avanti nei sondaggi Ipsos, il sì può vincere solo con affluenza altaIl referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati dei sondaggi delineano uno scenario incerto ma con una tendenza chiara. Secondo ... thesocialpost.it

Referendum sulla giustizia, a Trieste a confronto le ragioni del sì e del noCresce a Trieste l'interesse per la riforma in materia di giustizia che sarà oggetto del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Oltre 500 persone hanno affollato l'aula magna dell'ateneo del cap ... rainews.it

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u - facebook.com facebook

I magistrati come CasaPound: sede abusiva in Cassazione Referendum giustizia, 18 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com