Referendum giustizia genitore denuncia divieti alle scuole di Sciacca

Un genitore di Sciacca ha inviato una segnalazione ufficiale al ministero dell’Istruzione e al relativo ufficio regionale, denunciando divieti imposti alle scuole di Sciacca. La comunicazione è stata inoltrata anche all’Ambito territoriale di Agrigento. La denuncia riguarda restrizioni percepite come ingiustificate che coinvolgono le attività scolastiche della città.

Secondo quanto segnalato, per oggi era stato organizzato un incontro di approfondimento al teatro cittadino, "strutturato secondo i criteri del par condicio e del contraddittorio, con la presenza di relatori per il Sì e per il No". Tuttavia, la partecipazione delle scuole sarebbe stata "di fatto impedita" a seguito di comunicazioni provenienti dagli uffici scolastici territoriali, che avrebbero prospettato "pesanti sanzioni e provvedimenti a carico dei dirigenti scolastici in caso di autorizzazione all'uscita didattica". Il genitore conclude la nota auspicando "un urgente riscontro ufficiale" da parte delle autorità competenti.

Giustizia al voto: Sciacca e Agrigento nel cuore del referendum

