referendum giustizia faccia a faccia di pietro e parodi

Antonio Di Pietro e Cesare Parodi si sono confrontati in un dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia, discutendo di questioni complesse e punti controversi legati alla proposta di modifica delle leggi. Le loro posizioni si sono scontrate su temi caldi e delicati, evidenziando divergenze di opinione su vari aspetti del sistema giudiziario. L’incontro ha visto i due protagonisti affrontarsi frontalmente su questioni di grande attualità.

Cravatte storte in uno specchio che però non è riflesso. E’ scontro figurativo tra titani, Antonio Di Pietro e Cesare Parodi si affrontano sui dossier spinosi che costellano il referendum sulla Riforma della Giustizia. Dal rapporto tra magistratura e potere esecutivo fino alle polemiche sulle correnti all’interno della magistratura e alla creazione di due Csm e dell’Alta Corte Disciplinare. Ampio spazio però dedicato alla struttura della riforma, dalla divisione del Csm in due Consigli al sorteggio dei suoi membri fino alla creazione dell’Alta Corte. Il vis à vis fra l’ex pm e leader politico, schierato per il “Sì”, con il presidente dell’Associazione nazionale magistrali, a favore del “No” si è aperto sul rispettivo parere se nella riforma ci siano o meno norme che porterebbero a un assoggettamento della magistratura al potere esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

