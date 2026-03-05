Referendum cosa c’è dietro la rimonta del No nella consultazione che per Meloni & C doveva essere già vinta

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati sta entrando nella fase finale con un risultato che sorprende molti: il fronte del No sta guadagnando terreno, mettendo in discussione le aspettative di vittoria per chi sostiene il sì. La consultazione, che avrebbe dovuto essere già conclusa, si trova ora a un punto di svolta, con un'attenzione crescente da parte dell'opinione pubblica e dei media.

Il Sì scende dal 60 al 51 per cento nei sondaggi: il referendum sulla separazione delle carriere entra nelle settimane decisive Siamo gli sgoccioli. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati entra nelle settimane decisive con un equilibrio che pochi mesi fa sembrava improbabile. Le ultime elaborazioni sui sondaggi indicano un margine minimo tra i due fronti: il Sì si colloca attorno al 51 per cento, il No al 49. Uno scarto che rientra interamente nei margini statistici delle rilevazioni e che trasforma la consultazione in una competizione apertissima. L'analisi elaborata da Lorenzo Ruffino sulla base di decine di rilevazioni degli ultimi mesi mostra con chiarezza la traiettoria del consenso.