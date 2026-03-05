Referendum 22-23 marzo 2026 | quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio e come candidarsi

Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà il referendum popolare confermativo e le autorità cercano volontari per ricoprire ruoli di scrutatori e presidenti di seggio. I cittadini interessati possono ancora presentare domanda per partecipare, contribuendo così all’organizzazione delle operazioni di voto. La selezione coinvolge persone adulte, con alcune modalità di candidatura da seguire. Chi si iscrive riceverà un compenso per il servizio prestato.

C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Si tratta di ruoli fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. I requisiti specifici e le modalità dettagliate sono disponibili sul sito istituzionale del proprio Comune. Tutte le informazioni, i link e i moduli sono consultabili attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale. I compensi per scrutatori e presidenti di seggio sono stabiliti a livello nazionale e variano in base al tipo di consultazione. Gli importi possono subire leggere variazioni in base a eventuali aggiornamenti normativi o specificità organizzative. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, Roma a caccia di scrutatori e presidenti di seggio: come candidarsi

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Una raccolta di contenuti su Referendum 22 23 marzo 2026 quanto....

Temi più discussi: Il 22 e 23 marzo il referendum costituzionale / Notizie / Novità / Homepage; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum confermativo della legge costituzionale, il fac-simile della scheda di voto; Campagna di comunicazione istituzionale Referendum 22 e 23 marzo 2026.

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: tutte le iniziativeAlle ore 21, alla Casa del Popolo di Calenzano (via Giacomo Puccini 79), si terrà l’iniziativa Le ragioni del NO – in difesa degli equilibri costituzionali, con la partecipazione di Ornella Galeotti ... nove.firenze.it

Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica 22 e ... funweek.it

Ieri il sottosegretario Mantovano ha detto che i cattolici “voteranno sì” al referendum perché la riforma è “coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa”. La replica di Bachelet (Comitato per il No): “Maldestro tentativo di millantare un appoggio inesis - facebook.com facebook

Referendum: Saluzzo, riforma mi fa ribollire il sangue. Convegno a Torino, le ragioni del No portate anche da due avvocati #ANSA x.com