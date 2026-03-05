REDandRUM acustico live da Piuma

Venerdì sera alle 21:00, presso il locale Piuma, si terrà il concerto dei Red Rum in versione acustica. La band si esibirà dal vivo davanti al pubblico presente, offrendo un'esperienza musicale intima e coinvolgente. L'evento rappresenta un appuntamento atteso dagli appassionati, che potranno ascoltare le loro canzoni in una versione più raccolta e diretta.

Li stavamo aspettando! Venerdì dalle ore 21:00 per l'appuntamento musicale da Piuma il concerto dei Red Rum.Duo acustico formato da: Paola&Diego, due vecchie conoscenze del panorama musicale genovese, militano in altre formazioni, ma dal loro incontro nasce e cresce una sintonia artistica impeccabile. Chitarra e voce.. senza artifici, basi, orpelli e trucchi di nessun genere, si esprimono in modo molto intimo: propongono in chiave acustica tutte le grandi hit che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni.

