Recupero Saline di Tarquinia il Comune | FdI mette il capello su un progetto che seguiamo da mesi

Il 4 marzo, in Commissione ambiente alla Camera dei deputati, l’Agenzia del demanio ha illustrato il progetto di recupero delle Saline di Tarquinia, un intervento da 12 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare l’area naturale in un polo museale con aule studio e passerelle, mentre il Comune afferma che il progetto è seguito da mesi e che il partito di centrodestra si è inserito di recente nel dibattito.

L'amministrazione comunale interviene dopo la presentazione avvenuta in Commissione alla Camera: "Sorprende leggere dichiarazioni che sembrano voler trasformare questo obiettivo in una rivendicazione politica" Recupero delle Saline di Tarquinia: nel pomeriggio del 4 marzo, in Commissione ambiente alla camera dei deputati, l'Agenzia del demanio ha presentato il progetto da 12 milioni di euro che nella storica area naturale prevede la realizzazione di un polo museale, aule studio e passerelle per rendere visitabili le vasche. Opere anticipate dalla firma di un protocollo d'intesa con tutti gli enti interessati dalla gestione del parco.