Realizzata nel 1300 rubata nel 1977 una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie anche alla AI

Una statua risalente al 1300, rubata nel 1977, è stata ritrovata a Bergamo. La scoperta è stata possibile grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, che hanno utilizzato anche strumenti di intelligenza artificiale per localizzare l'opera. L'operazione si è conclusa con il recupero del manufatto, che ora sarà sottoposto a ulteriori verifiche.

Bergamo, 5 marzo 2026 – Un altro colpo dei Monuments Men, cioè i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Rubata il 10 marzo del 1977 a Monselice (Padova) all'allora castello Cini, oggi castello di Monselice, una statua lignea raffigurante la “Madonna con Bambino” e risalente al XIV secolo è stata ritrovata a 49 anni di distanza a Zogno dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il coordinamento della Procura di Bergamo. All'epoca le fotografie della scultura furono inserite dai carabinieri nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, archivio informatizzato che conserva quasi otto milioni di manufatti censiti di cui circa un milione ancora da ricercare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Realizzata nel 1300, rubata nel 1977, una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie (anche) alla AI Realizzata nel 1300, rubata nel 1977, una statua preziosa è stata ritrovata a Bergamo grazie (anche) alla IABergamo, 5 marzo 2026 – Un altro colpo dei Monuments Men, cioè i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Leggi anche: “Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle Newton