Nel 30° turno di Eurolega, Real Madrid e Virtus Bologna si sfidano alla Movistar Arena alle 20:45. La partita mette di fronte due squadre che puntano a ottenere punti importanti nella classifica della competizione. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con obiettivi chiari e roster pronti a scendere in campo per conquistare la vittoria.

Nel contesto della EuroLeague, Real Madrid e Virtus Bologna si fronteggiano nel 30° turno, in programma alla Movistar Arena alle 20:45. L'incontro promette ritmo elevato e una sfida tattica tra due squadre protagoniste del panorama europeo, con obiettivi di consolidamento in classifica e di conferma della solidità delle rotazioni. Le due formazioni hanno mostrato recente affidabilità offensiva e tenacia difensiva, elementi che rendono questa contesa particolarmente interessante fin dall'avvio. La partenza è intensa: Virtus Bologna impone ritmo elevato e prende subito un margine di vantaggio, mentre il Real Madrid resta agganciato nel punteggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Real Madrid-Virtus Bologna: le chiavi della sfida di Eurolega

Eurolega, la 30ª giornata su Sky: Milano-Barcellona e Real Madrid-Virtus Bologna in primo pianoQuattro appuntamenti con la Turkish Airlines Euroleague tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Eurolega, Virtus in campo a Madrid con il Real. “Una delle migliori squadre d’Europa”Bologna, 4 marzo 2026 - Nuovo appuntamento di Eurolega per la Virtus che, domani sera alle 20.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Real Madrid Virtus Bologna le chiavi....

Temi più discussi: Olimpia e Virtus affrontano Barcellona e Real: dove vedere le partite in tv e streaming; Real Madrid-Virtus Bologna, V nere a caccia di un’altra vittoria d’autore. I pronostici di Netwin; Eurolega, Virtus in campo a Madrid con il Real. Una delle migliori squadre d’Europa; Real Madrid, Scariolo: Dobbiamo riuscire a dettare il ritmo contro la Virtus Bologna.

Real Madrid vs Virtus Bologna: diretta (36-30 con 4:20, 2Q)REAL MADRID VS VIRTUS: DIRETTA 2Q Live - Lyles segna i primi due del secondo quarto. Ingresso per Francesco Ferrari, che ferma con un fallo Deck. Diouf in grande difficoltà, ... pianetabasket.com

DIRETTA/ Real Madrid Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (oggi 5 marzo 2026)Diretta Real Madrid Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 5 marzo 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Virtus Bologna a Madrid contro il Real di Scariolo in Eurolega vunerebologna.it/news/assalto-a… x.com

VIRTUS BOLOGNA, DOMANI LA SFIDA CON IL REAL MADRID DI SCARIOLO. IVANOVIC: “AFFRONTIAMO UNA DELLE MIGLIORI SQUADRE D’EUROPA”. DIOUF: “DOVREMO STARE ATTENTI AI LORO MIGLIORI ASPETTI, IN PARTICOLARE AI RIMB - facebook.com facebook