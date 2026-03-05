ravenna capitale del mare riccione rilancia

Ravenna è stata annunciata come la Capitale italiana del mare 2026, confermando il suo ruolo di città simbolo delle coste italiane. Riccione, che aveva partecipato al bando insieme ad altre località balneari, ha dichiarato che la mancata vittoria non rappresenta una sconfitta. La decisione è stata comunicata senza ulteriori commenti ufficiali.

A fregiarsi del titolo di Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna. Ma per Riccione, che aveva partecipato al bando con altre località balneari, "non si tratta affatto di una sconfitta". Lo dichiara la vicesindaca Sandra Villa, che ieri ha partecipato alla cerimonia tenutasi nella Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e Politiche del mare. "Questa giornata per noi rappresenta piuttosto uno straordinario punto di partenza – commenta –. Essere arrivati fin qui, in questa sede così prestigiosa col sostegno dell’intera città, della Provincia e della Regione è la prova che abbiamo tutti i titoli e la dignità per competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

