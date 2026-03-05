Ravenna capitale del mare In arrivo un milione di euro | Risultato straordinario grazie al lavoro condiviso

Ravenna è stata ufficialmente nominata capitale italiana del mare 2026 durante un evento alla presidenza del Consiglio. La decisione è stata annunciata ieri mattina dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Un investimento di un milione di euro è stato approvato per sostenere questa designazione. La proclamazione si è svolta nella sala monumentale della presidenza del Consiglio.

Ravenna è la Capitale italiana del mare 2026. A proclamarla è stato ieri mattina il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Presente in sala una delegazione del Comune con il sindaco Alessandro Barattoni. La candidatura di Ravenna si è distinta per un piano da 8 milioni di euro focalizzato su economia, cultura e vita del mare, con eventi collegati al 1.500esimo anniversario della morte di Teodorico. Al comune vincitore verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Tra le città candidate, in tutto 54, c’erano Riccione, Bellaria Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi e Taranto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

