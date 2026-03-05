Rassegna CAI ' Terre Alte 2026' appuntamento con il documentario ‘Straordinarie’

Venerdì 6 marzo alle 19.30, presso la sede CAI di Foggia all’interno dell’Istituto ‘Da Vinci’, si terrà la proiezione del documentario ‘Straordinarie’, diretto da Giorgia Lazzarini. L’evento si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Donna e presenta un film che mette in evidenza le storie di donne che si sono distinte per coraggio e determinazione.

Venerdì 6 marzo alle 19.30, presso la sede CAI di Foggia (co Istituto 'Da Vinci' ingresso via Sbano), in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sarà proiettato 'Straordinarie', il documentario di Giorgia Lazzarini che dà voce a donne coraggiose e impavide, determinate a rifuggire stereotipi e barriere culturali. Attraverso testimonianze dirette, il film racconta percorsi di vita segnati da determinazione, competenza e passione: storie diverse, accomunate dalla capacità di trasformare ostacoli e pregiudizi in occasioni di crescita e cambiamento.

