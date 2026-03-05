Rapinata e picchiata in strada a Romano | arrestato un 25enne - Foto e Video

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Romano dopo aver pedinato e aggredito un’anziana in strada, poco dopo che aveva effettuato un prelievo al bancomat. La vicenda si è svolta in pieno giorno, quando l’uomo ha avvicinato la vittima e l’ha picchiata durante l’aggressione. Sono state rintracciate e sequestrate immagini e video dell’incidente.

IL CASO. L’uomo aveva pedinato l’anziana, aggredendola in pieno giorno dopo un prelievo al bancomat. È stato arrestato il presunto autore della violenta rapina avvenuta il 3 febbraio scorso a Romano di Lombardia ai danni di una donna di 79 anni, la signora Santina Farina. I Carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne residente a Seriate, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio risale al pomeriggio del 3 febbraio. La donna, dopo aver prelevato 200 euro allo sportello bancomat della filiale Bpm di via Rubini e aver fatto alcuni acquisti in un supermercato vicino, stava rientrando a casa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

