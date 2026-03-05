Rapina in un negozio di carte Pokemon ma la Tesla non parte | colpo fallito e fuga su un' altra auto

A Veglie, in provincia di Lecce, due uomini hanno tentato di rapinare un negozio di carte Pokemon, ma la loro fuga è fallita quando la Tesla usata per scappare non si è avviata. I rapinatori sono quindi scappati a bordo di un’altra auto, lasciando il negozio senza portare nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Si è risolto con un grosso spavento il tentativo di rapina avvenuto nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, intorno alle ore 21.00, in un negozio di carte da gioco Pokemon a Veglie, in provincia di Lecce. Il gestore, un giovane di 26 anni, si trovava nel negozio con un amico, quando due individui incappucciati, e con il volto coperto, hanno fatto improvvisamente irruzione nel locale. Uno dei malviventi, armato di pistola, ha immobilizzato i presenti, arrivando a legarli per impedire loro ogni possibile reazione. Successivamente avrebbero prelevato 500 euro in contanti, prendendo possesso dei telefoni cellulari e rubando numerose box di carte da collezione (dal valore piuttosto elevato per gli appassionati), facendosi infine consegnare anche le chiavi della Tesla dal proprietario del Pokemon Store.