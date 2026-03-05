Una perizia sui telefoni degli agenti coinvolti ha confermato che nelle chat non ci sono stati depistaggi, né prove di speronamenti o tentativi di insabbiare la verità. Le analisi digitali hanno escluso ogni collegamento con azioni fraudolente o manipolazioni. La relazione si concentra esclusivamente sul contenuto delle conversazioni, senza indicare altri elementi o ricostruzioni.

Per chiarire questi aspetti la Procura ha disposto una consulenza tecnica sui telefoni dei carabinieri presenti durante l’intervento. L’analisi, affidata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano all’ingegner Marco Tinti (società Donexit), con la collaborazione della dottoressa Gaia Calamari, aveva l’obiettivo di verificare se dalle conversazioni emergessero elementi diversi rispetto alla dinamica già ricostruita. Al netto di frasi a tratti ruvide, tipiche di conversazioni informali tra colleghi dopo un intervento svolto nell’adempimento del proprio dovere, dalle chat non emerge alcun indizio di depistaggi. Al contrario, si legge nella relazione, «le comunicazioni hanno confermato la dinamica dell’incidente»: in particolare l’auto dei carabinieri non ha effettuato manovre di speronamento nei confronti del Tmax. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ramy, nelle chat nessun depistaggio

