Ramanzine da fare ramanzine da subire

Gli adolescenti spesso ricevono ramanzine dai genitori dopo aver combinato una marachella o aver mentito. Dopo una lavata di capo, fanno promesse di non ripetere l’errore. Questi episodi si ripetono frequentemente, creando un ciclo di rimproveri e scuse che si protrae nel tempo. La dinamica tra genitori e figli si svolge in questo continuo scambio di parole.

Una lavata di capo e la solenne promessa di non farlo più. Se la sono sempre cavata così gli adolescenti colti sul fatto dai genitori, dopo aver combinato una marachella o aver raccontato una bugia. Ma quando non c'è più il fattore età a giustificare certe sciocchezze, come si fa? Che dire, per esempio, della 32enne che non ha esitato a inventarsi un rapinatore in monopattino per nascondere ai genitori di aver venduto il suo smartphone per 70 euro? Il tutto senza neanche premurarsi di allestire un racconto che potesse risultare credibile. Basterà la denuncia per procurato allarme a farle mettere la testa a posto? Chissà. Di certo a quell'età non più verde le ramanzine sarebbe meglio appiopparle, piuttosto che subirle.