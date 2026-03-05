Raisina Dialogue Cesa | India e Nato chiamate a rafforzare la cooperazione

Durante il Raisina Dialogue a Delhi, Lorenzo Cesa ha affermato che l'India e la Nato devono rafforzare la cooperazione. La sua dichiarazione è stata rilasciata nel corso dell'evento, dove ha sottolineato l'importanza di un rapporto più stretto tra le due entità. La discussione si è concentrata sulle modalità di rafforzamento delle relazioni tra India e Nato.

Lorenzo Cesa – foto Roberto Di Blasio DELHI – Il presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, ha partecipato oggi a Delhi all’apertura dell’undicesima edizione del Raisina Dialogue, il più importante appuntamento annuale dedicato alla proiezione internazionale dell’India. “È ormai sotto gli occhi di tutti l’interconnessione strategica tra la sicurezza della regione euro-atlantica e quella della regione indopacifica – ha dichiarato Cesa – L’India e l’Alleanza atlantica sono chiamate a rafforzare la loro cooperazione per prevenire i conflitti e garantire la sicurezza collettiva, dal momento che i valori democratici che condividono le collocano dalla stessa parte rispetto alla minaccia delle autocrazie”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Raisina Dialogue, Cesa: “India e Nato chiamate a rafforzare la cooperazione” Macron in India per rafforzare la cooperazioneIl presidente francese Emmanuel Macron è in India per rafforzare i legami con Nuova Delhi nei settori della difesa e dell’intelligenza artificiale. Salute globale, l’Italia fa rete per rafforzare la cooperazione internazionaleSiglata a Lungotevere Ripa la Convenzione quadro per la cooperazione internazionale sulla salute. Altri aggiornamenti su Raisina Dialogue. Raisina Dialogue, Cesa: India e Nato chiamate a rafforzare la cooperazioneDELHI - Il presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, ha partecipato oggi a Delhi all’apertura ... lopinionista.it 9th Raisina Dialogue: Greek PM Mitsotakis hails India as a great power in the worldIndia’s flagship conference on geopolitics and geo-economics Raisina Dialogue began in New Delhi, with Prime Minister Narendra Modi and Greeke PM Kyriakos Mitsotakis attending the event on Wednesday. ddinews.gov.in