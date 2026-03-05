Ragazzo sequestrato | gli rubano la Tesla ma non sanno avviarla e scappano con l' auto del padre

Nella serata del 4 marzo, a Veglie in provincia di Lecce, due uomini hanno sequestrato un ragazzo di 26 anni, noto per vendite online di carte Pokemon. Dopo avergli portato via alcune carte da collezione di valore e le chiavi della sua Tesla, hanno tentato di fuggire con l’auto del padre. Tuttavia, non sono riusciti ad avviare l’auto e sono scappati lasciando il veicolo.

Due uomini nella serata del 4 marzo a Veglie (Lecce) hanno sequestrato un ragazzo di 26 anni che vende online carte Pokemon, gli hanno sottratto delle costose card da collezione e le chiavi della sua Tesla con l'intenzione di scappare a bordo della potente auto ma non sono stati in grado di accenderla. Secondo quanto ricostruito, due uomini col volto coperto hanno fatto irruzione in un ufficio utilizzato per la vendita online di carte Pokemon, gestito da un 26enne.

