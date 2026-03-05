Il Racing Bulls introduce un nuovo bargeboard progettato per migliorare l’effetto outwash. Si tratta di un elemento aerodinamico posizionato dietro le ruote anteriori che modifica il flusso d’aria intorno alla vettura. La sua funzione principale è influenzare la direzione del vento generando maggiore carico aerodinamico nella parte frontale. La progettazione mira a ottimizzare le performance in curva e nelle situazioni di alta velocità.

Il tema centrale riguarda la gestione aerodinamica dei bargeboard posizionati dietro le ruote anteriori e l’effetto che tali elementi determinano sul flusso d’aria e sulla scia. L’obiettivo è indirizzare l’aria in modo da facilitare i sorpassi quando le vetture restano vicine, mantenendo al contempo l’efficienza termica e la stabilità della carrozzeria. Un esempio pratico è rappresentato dalla vettura Racing Bulls VCARB03. In questa soluzione, se non viene modificato l’assetto dei tre elementi orizzontali della cosiddetta tapparella del bargeboard, le parti verticali – tra cui il primo flap e il supporto della cascata di flap – risultano orientate per invertire il flusso e spingere l’aria verso l’out wash. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Racing Bulls: il bargeboard per potenziare l'effetto outwash

Leggi anche: Cefla e Racing Bulls F1: ecco il ’Green Energy Park’

Williams: la FW48 esaspera l'effetto outwash dell'ala anterioreLa stagione della williams fw48 si è aperta tra ostacoli operativi e una gestione rapida delle criticità, spiccando per una ripresa tempestiva...

Contenuti e approfondimenti su Racing Bulls.

Il motorsport accelera sulla sostenibilità con le rinnovabili del Racing Bulls Green Energy ParkVisa Cash App Racing Bulls, in partnership con Cefla, inaugura a Faenza il Green Energy Park: un impianto per la sostenibilità nel motorsport. esg360.it

Racing Bulls inaugura il Green Energy Park: a Faenza un nuovo modello di autosufficienza energeticaIl quartier generale della scuderia automobilistica sarà alimentato da un impianto che unisce fotovoltaico e biometano ... ravennaedintorni.it