Un racconto amaro e visionario sul tema del femminicidio, sull’assurdità di una violenza normalizzata e sull’impossibilità di spezzare un destino che si ripete all’infinito. In scena questa sera e domani, alle 20.30 al Teatro degli Impavidi, ‘L’angelo del focolare’, pluripremiato lavoro di Emma Dante. La regista e drammaturga siciliana torna quindi a fare tappa a Sarzana, portando ancora una volta all’attenzione del pubblico uno spettacolo incentrato sul tema della famiglia e dell’emarginazione e caratterizzato da una poetica carica di tensione, follia e una sottile vena di umorismo. Quattro gli attori in scena: Leonarda Saffi, nei panni della moglie, e Ivano Picciallo in quelli del marito, saranno accompagnati da David Leone (Il figlio) e dalla suocera Giuditta Perriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Racconto amaro sul femminicidio con ’L’angelo del focolare’ di Dante

Al Teatro Camploy “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma DanteProsegue con straordinario successo L’Altro Teatro, la rassegna del Comune di Verona realizzata in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi...

Leggi anche: "L’angelo del focolare", lo spettacolo firmato Emma Dante in scena al Municipale

Approfondimenti e contenuti su Racconto amaro.

Discussioni sull' argomento Racconto amaro sul femminicidio con ’L’angelo del focolare’ di Dante; L’angelo del focolare, al Teatro Impavidi l'intenso spettacolo di Emma Dante sul femminicidio; L’angelo del Focolare in scena al Ponchielli di Cremona; Giornata internazionale della Donna 2026. Destini di donne al Teatro Ponchielli dal 3 all'8 marzo.

Femminicidio Torzullo, nel corpo trovati residui di cibo: l’autopsia potrebbe smentire il racconto di CarlomagnoContinuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara dall'ex marito. Non si sono ancora conclusi gli esami sul corpo della quarantunenne: secondo quanto emerso ... fanpage.it

Finale amaro per i Gialloviola, battuti in volata da Orlando. Dopo una sfida punto a punto, Carter Jr. trova il canestro del sorpasso, poi Luka Doncic spreca l’ultimo possesso passando una tripla aperta. Il racconto della gara tra Lakers e Magic: x.com

Auguri a PAOLO VIRZÌ che oggi compie 62 anni (Livorno, 4 marzo 1964). È il geniale regista dei film più divertenti e morali degli ultimi tempi del panorama italiano. Paolo Virzì riesce a raccontare il dolce e l’amaro della nostra società attraverso storie entusias - facebook.com facebook