Racconti lampo | al via le iscrizioni del premio letterario Macondo

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del premio letterario Macondo, chiamato “Racconti lampo”. Il concorso è organizzato dalla scuola Macondo, l’officina delle storie, e invita gli autori a inviare i loro racconti brevi. La partecipazione è rivolta a chi desidera mettere in evidenza la propria creatività attraverso brevi narrazioni. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla data stabilita dal regolamento.

Al via le iscrizioni al concorso “Racconti lampo”, quinta edizione del premio letterario Macondo, organizzato dalla scuola Macondo, l’officina delle storie. Un contest che celebra la potenza della narrazione breve Al via le iscrizioni al concorso “Racconti lampo”, quinta edizione del premio letterario Macondo, organizzato dalla scuola Macondo, l’officina delle storie. Un contest che celebra la potenza della narrazione breve. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni al 1° gennaio 2026, i quali possono partecipare inviando un unico racconto a tematica libera, edito o inedito, della lunghezza massima di 5000 caratteri spazi inclusi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it "Dare vita agli anni": aperte le iscrizioni al premio letterario dedicato alla memoria di Viola TalentoniC’è tempo fino al 9 marzo per partecipare al Premio letterario “Dare vita agli anni”, giunto alla 35esima edizione e dedicato alla memoria di Viola... Premio letterario “Raduga”, aperte le iscrizioni per giovani narratori e traduttori italiani e russiHa preso il via la XVIIa edizione del Premio letterario “Raduga”, promosso dall’associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Racconti lampo. Discussioni sull' argomento V Premio Letterario Macondo: al via il concorso per Racconti Lampo; Tra condanne e crolli verticali: tutte le retrocessioni-lampo nella storia del calcio inglese; L’immagine più grande nella storia di ALMA mostra gas e filamenti al centro della Via Lattea. L’amore è suicidio. Questa è una vicenda che scorre via in un lampo. Un racconto da pagine interne, da cronaca locale, da mettere vicino ai morti sulle strade o all’arresto di una banda che si occupa del racket dei parcheggi. A cui dedicare qualche trafiletto s - facebook.com facebook