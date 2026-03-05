Racconti di donne con il laboratorio di danze popolari e la partecipazione straordinaria della ' sposa del mare'

A Casalbordino torna per il quarto anno consecutivo la manifestazione “Le donne nel mondo ed il mondo delle donne”, dedicata alle narrazioni femminili e alle tradizioni popolari. Durante l’evento, si terrà un laboratorio di danze popolari e sarà presente in modo speciale la “sposa del mare”. La manifestazione coinvolge diverse donne e si svolge nel rispetto delle tradizioni locali.

Torna per il quarto anno consecutivo la manifestazione "Le donne nel mondo ed il mondo delle donne" a Casalbordino. Un viaggio fatto di parole, musica e movimento, capace di intrecciare culture, esperienze e sensibilità diverse. A promuovere l'evento è il laboratorio di Danze popolari dal Mondo dell'oratorio S. Benedetto di Miracoli, guidato con passione e competenza dalla maestra Rosa Maria Ulisse. Attraverso le danze...

