’Racconta vinile Agorà’ musica in piazza

In piazza si svolge “Racconta vinile Agorà”, un evento dedicato alla musica e ai dischi in vinile. La manifestazione non è un mercatino tradizionale, ma una festa che coinvolge il pubblico in un’atmosfera di ricordo e musica dal vivo. Il centro della città si trasforma in un grande spazio all’aperto, creando un ambiente dedicato agli amanti del suono analogico.

Non un semplice mercatino, ma una vera e propria festa della memoria e della musica che trasformerà il cuore della città in un giradischi a cielo aperto. Domenica 26 aprile Piazza XX Settembre ospiterà il debutto di "Racconta Vinile Agorà", un'iniziativa nata dalla sinergia tra la Pro Loco di Castel San Pietro Terme e l'emittente Emmerreci Radio. L'annuncio ufficiale del progetto è arrivato direttamente dalla voce di Raimonda Raggi, Presidente della Pro Loco, nel corso di un'ospitata radiofonica durante la trasmissione "Racconta Vinile", programma ormai collaudatissimo dell'emittente castellana che invita l'ospite, nel dialogo con Bruno La Voce, a svelare ricordi e aneddoti della propria vita legandoli ad un vinile portato in radio.