raccolta dei rifiuti zero dati dal comune

Il gruppo consiliare ha segnalato che il Comune non ha fornito dati aggiornati sulla raccolta dei rifiuti, lasciando scoperti aspetti fondamentali sulla gestione dei rifiuti urbani. La mancanza di numeri concreti rende difficile valutare l’efficienza del servizio e le eventuali criticità. La richiesta di trasparenza si concentra sulla necessità di informazioni precise e verificabili, invece di impressioni o dati non verificati.

Trasparenza significa numeri, non impressioni. È questo il punto sollevato dal gruppo consiliare SiAmo Ozzano, per voce di Gerardo Tranchitella e Monia Vason (a destra), nell'ultima seduta del consiglio comunale di Ozzano, a seguito della risposta ricevuta a un'interrogazione sull'andamento dell'abbandono dei rifiuti dopo l'introduzione dei cassonetti ad accesso controllato con tessera elettronica. L'opposizione ha chiesto dati oggettivi e confronti temporali: numero di abbandoni prima e dopo l'introduzione della tessera, andamento delle sanzioni, utenze prive di tessera attiva, segnalazioni da parte di cittadini con disabilità o limitazioni motorie, aggiornamenti su criticità già note.