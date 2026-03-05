RAAL La Louvière-Anversa venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra RAAL La Louvière e Anversa, valida per la 28ª giornata della Jupiler League belga. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono state pubblicate. La partita si svolge allo stadio di La Louvière, con il team di casa che cerca punti per migliorare la posizione in classifica.

Si apre il turno numero 28 di Jupiler League belga con il pericolante RAAL La Louvière impegnato in casa contro l'Anversa. Due squadre al momento distanti tra di loro 7 punti, entrambe a caccia di punti e che si sono affrontate in Beker van Belgie giusto un paio di mesi fa con i great old usciti vincitori nei supplementari dopo un'autentica.