RAAL La Louvière-Anversa venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera alle 20:45 si gioca la partita tra RAAL La Louvière e Anversa, valida per il turno numero 28 della Jupiler League belga. Il RAAL La Louvière cerca di ottenere punti importanti in casa contro l’Anversa, che affronta l’incontro con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida.

Si apre il turno numero 28 di Jupiler League belga con il pericolante RAAL La Louvière impegnato in casa contro l’Anversa. Due squadre al momento distanti tra di loro 7 punti, entrambe a caccia di punti e che si sono affrontate in Beker van Belgie giusto un paio di mesi fa con i great old usciti vincitori nei supplementari dopo un’autentica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Comment l’Union et la RAAL La Louvière préparent la reprise sous la neigeL’Union et La Louvière font partie des rares clubs de Pro League à ne pas être partis en stage au soleil. Restés en Belgique, ils doivent composer avec des conditions météorologiques particulièrement ... sudinfo.be

Anderlecht – RAAL La Louvière : la deuxième période reprend sur un faux rythme (direct, 0-0)Un temps menacé en raison de la neige, le coup d’envoi a finalement été décalé de 15 minutes. Les Anderlechtois se sont montrés plus entreprenant en début de rencontre sans parvenir à conclure pour ... sudinfo.be