Quote Mondiale F1 2026 | Russell il favorito n1? E la Ferrari…

Dal 6 al 8 marzo il circuito di Melbourne ospiterà il primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Durante il fine settimana, i piloti scenderanno in pista per le prime gare ufficiali della stagione, che segnerà l'inizio di un nuovo campionato. Tra i favoriti, ci sono alcuni nomi che si sono già distinti nelle sessioni di prove e qualifiche.

La lunga attesa sta per finire, infatti da venerdì 6 a domenica 8 marzo il circuito Albert Park di Melbourne ospiterà il round inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Comincia di fatto una nuova era per la classe regina del motorsport, in seguito all’attuazione di una delle rivoluzioni tecniche regolamentari più importanti degli ultimi decenni. I test invernali hanno fornito alcune indicazioni, ma sono ancora molteplici le incognite alla vigilia di una stagione aperta a tanti possibili scenari difficilmente prevedibili. In ogni caso addetti ai lavori e bookmakers sono allineati nell’indicare la Mercedes come il punto di riferimento a livello prestazionale per il 2026, con un nome in particolare che mette d’accordo tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

