Il responsabile della Asl Roma 1 ha dichiarato che la legge sull'obesità, riconoscendola come malattia cronica, introduce una nuova prospettiva nel sistema sanitario, puntando sulla medicina di prossimità e sul territorio. La normativa modifica l'approccio alla gestione delle patologie legate all'obesità, promuovendo interventi più vicini alle persone. La legge rappresenta un cambiamento nel modo di affrontare questa condizione.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - “Questa legge” che riconosce l'obesità come malattia cronica “apre a una nuova visione della sanità, fondata sulla medicina di prossimità e sul territorio”. I legislatori hanno “dimostrato lungimiranza e una conoscenza profonda del sistema sanitario perché, con pochi articoli hanno aperto una visione olistica della sanità che verrà”. Così Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1, intervenendo oggi, nella Capitale, al convegno ‘Obesità, una malattia cronica: il ruolo della Regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma'. Secondo il direttore generale della Asl Roma 1 il dibattito pubblico sulla sanità negli ultimi anni si è concentrato soprattutto sulle liste d'attesa, mentre la sfida più ampia riguarda l'evoluzione complessiva del modello assistenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quintavalle (Asl Roma 1): "Con legge obesità nuovo ruolo medicina di territorio"

Leggi anche: Medicina del territorio, il ruolo centrale dei Point of care testing

'Sulla pelle delle donne. Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche': webconference promossa dall'AslL'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord...

Tutti gli aggiornamenti su Asl Roma.

Temi più discussi: Malattie Rare, ASL Roma 1 lancia due nuove iniziative di prossimità con UNIAMO; Tre nuove Case della Comunità per l’Asl Roma 1 e dove trovarle; Dall'Esquilino a Montesacro: tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: Strutture fantasma; 28 febbraio UNIAMOleforze – ASL Roma 1 apre le porte alle malattie rare.

Quintavalle (Asl Roma 1): Con legge obesità nuovo ruolo medicina di territorioRoma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Questa legge che riconosce l'obesità come malattia cronica apre a una nuova visione della sanità, fondata sulla ... iltempo.it

Asl Roma 1, Rocca inaugura tre nuove Case della ComunitàRoma, 2 marzo 2026 - Da oggi i cittadini della ASL Roma 1 potranno contare su altre tre nuove Case della Comunità, che si aggiungono alle sei già aperte. Riprendono, infatti, le attività sanitarie di ... insalutenews.it

ASL Roma 6 c'è nella lotta all'obesità e alle sue conseguenze Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità. Non è solo una data sul calendario, ma un’occasione per accendere i riflettori su una sfida di salute pubblica che rigu - facebook.com facebook