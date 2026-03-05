L'inverno prossimo vedrà tornare con forza lo stile da sciura, come mostrato nelle recenti sfilate milanesi. Le borse dall’eleganza classica sono state protagoniste tra gli accessori più apprezzati. Questo trend si inserisce in un'ottica di ritorno a dettagli raffinati e tradizionali, che si stanno affermando come elementi distintivi delle stagioni più fredde.

Sciura si nasce o si diventa? Questo tagli di capelli in perfetto sciura style celebrano l’iconica figura milanese L’inverno prossimo sarà la rivincita dello stile da sciura, come già anticipato dalle ultime sfilate milanesi, dove la borsa dall’eleganza classica si è rivelato un must have. Ma la sciura non è solo nella borsa, è proprio nel DNA. E il suo stile è inconfondibile, studiato nei minimi dettagli, dal look agli accessori. Ma si parla anche dei tagli di capelli da sciura, tra gli hairlook di prestigio per le prossime stagioni. E tutto rispetta un codice stilistico ben preciso. Questa mitica, ma non mitologica, figura milanese, sarà presto un punto di riferimento per chi guarda alle tendenza e ricerca uno stile timeless e sofisticato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quello della sciura non è un semplice taglio di capelli: è uno stile di vita

