Quella docente fa propaganda in classe contro la destra l’accusa dei genitori preoccupati di possibili ripercussioni sui figli

Un gruppo di genitori ha scritto una lettera aperta per segnalare che una docente avrebbe fatto propaganda politica durante le lezioni in una scuola dell’Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, la docente avrebbe espresso posizioni contro la destra. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra i genitori riguardo alle possibili ripercussioni sui figli. La scuola ha ricevuto la segnalazione e sta valutando quanto accaduto.