Quella docente fa propaganda in classe contro la destra l’accusa dei genitori preoccupati di possibili ripercussioni sui figli

Da orizzontescuola.it 5 mar 2026

Un gruppo di genitori ha scritto una lettera aperta per segnalare che una docente avrebbe fatto propaganda politica durante le lezioni in una scuola dell’Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, la docente avrebbe espresso posizioni contro la destra. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra i genitori riguardo alle possibili ripercussioni sui figli. La scuola ha ricevuto la segnalazione e sta valutando quanto accaduto.

Una lettera aperta di un gruppo di genitori ha sollevato il caso di presunte dichiarazioni politiche durante le lezioni in una scuola in Emilia-Romagna. La segnalazione, pubblicata da Il Resto del Carlino, è stata firmata in forma anonima “ per timore di possibili ripercussioni sui nostri figli a scuola ”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

