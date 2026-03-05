Quella docente fa propaganda in classe contro la destra l’accusa dei genitori preoccupati di possibili ripercussioni sui figli
Un gruppo di genitori ha scritto una lettera aperta per segnalare che una docente avrebbe fatto propaganda politica durante le lezioni in una scuola dell’Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, la docente avrebbe espresso posizioni contro la destra. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra i genitori riguardo alle possibili ripercussioni sui figli. La scuola ha ricevuto la segnalazione e sta valutando quanto accaduto.
Una lettera aperta di un gruppo di genitori ha sollevato il caso di presunte dichiarazioni politiche durante le lezioni in una scuola in Emilia-Romagna. La segnalazione, pubblicata da Il Resto del Carlino, è stata firmata in forma anonima “ per timore di possibili ripercussioni sui nostri figli a scuola ”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sarà oggi a La Spezia per una visita al liceo Einaudi-Chiodo, dove venerdì scorso dell’accoltellamento...
Giuseppe Lavenia: «Bambini sui social mai prima dei 14 anni. I genitori i primi a dare il cattivo esempio. La privacy dei figli? Non esiste»Una vita che scorre tra un reel di TikTok e una storia su Instagram, mentre la realtà resta fuori dalla porta.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quella docente fa propaganda in classe....
Discussioni sull' argomento Referendum, Valditara avverte docenti e ds: sanzioni disciplinari a chi viola la par condicio e fa propaganda; Referendum costituzionale: Dirigenti non possono fare propaganda, ci vuole il contraddittorio. Il Ministro richiama le norme. Un caso a Latina; La prof fa lezioni contro Meloni. Parte la protesta dei genitori; Volantini per segnalare i prof di sinistra, gli insegnanti: Una vera e propria azione squadrista.
Il docente del Telesio Giuseppe Autiero commenta i dati sulle iscrizioni per l’anno 2026-2027: «Alunni delusi dalla pigrizia del corpo docente» - facebook.com facebook
Il docente e scrittore è uno dei relatori del progetto Adolescenti questi alieni che, fino a maggio coinvolgerà 4 biblioteche di Milano per un ciclo di incontri dedicati a genitori di adolescenti e preadolescenti affrontando alcuni temi come rabbia, isolamento, distur x.com