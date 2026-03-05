Quel filo tutto rossoblù Veltroni racconta Lucio | Un talento sano e folle

di Gianmarco Marchini La voce di Lucio Dalla ogni volta è un viaggio, che porta ognuno di noi in un posto dell'anima, a bordo di una canzone o di un album. Nel caso di Walter Veltroni, quel viaggio è stata una vera e propria traversata nell'oceano della memoria, dove spesso rischiano di affondare momenti che meriterebbero l'eternità. E' nel tentativo (riuscito) di salvare uno di questi momenti, che il regista, scrittore e politico ha partorito il docufilm 'DallAmeriCaruso – il concerto perduto', ispirato all'omonimo album. La pellicola – uscita nel 2023 per gli 80 anni del cantante – rimette insieme i pezzi di una magia che si consumò nel leggendario concerto di New York, il 23 marzo 1986, con Dalla accompagnato dagli Stadio.