Quegli incivili che percorrono ogni mattina un tratto di via Messina Marina contromano

Ogni mattina, un gruppo di veicoli percorre contromano un tratto di via Messina Marina, partendo dall’incrocio vicino all’ex Ceramica Futura, ora OVS. Questo comportamento coinvolge auto e suv che scendono controcorrente senza apparente motivo, spesso con a bordo famiglie. La scena si ripete quotidianamente, senza che nessuno intervenga per fermare questa condotta rischiosa.

