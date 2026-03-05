Quanto vince il vincitore di MasterChef Italia tra montepremi in gettoni d' oro libro di ricette e corso ALMA

La finale di MasterChef Italia si è appena conclusa e si conosce il premio assegnato al concorrente che ha conquistato il primo posto. Oltre al titolo, il vincitore riceve un montepremi in gettoni d'oro, un libro di ricette e un corso di formazione presso l'ALMA. La somma totale del premio e le opportunità offerte sono state oggetto di discussione tra pubblico e addetti ai lavori.

MasterChef Italia 15 è arrivato alla finale. Il popolare cooking show di Sky avrebbe dovuto concludersi lo scorso giovedì, ma per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo è stato fatto slittare di una settimana. A sfidarsi all’ultimo piatto saranno i concorrenti Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Matteo C., detto Teo. A giudicare Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Il vincitore si metterà in tasca 100mila euro in gettoni d’oro e avrà la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi, oltre a frequentare un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA. MasterChef Italia... 🔗 Leggi su Virgilio.it

