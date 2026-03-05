Il vicepresidente americano Jd Vance ha scelto di non commentare l’attacco degli Stati Uniti all’Iran ordinato dall’ex presidente Donald Trump. La sua assenza di dichiarazioni ha sorpreso la destra politica, considerando il suo passato sostegno a Trump. Vance si è limitato a scendere in campo pubblicamente in alcune occasioni, senza approfondire l’episodio recente. La sua posizione resta senza commenti ufficiali.

(Adnkronos) – L’inusuale ed enigmatico silenzio del vicepresidente americano Jd Vance sull’attacco Usa all’Iran ordinato da Donald Trump scuote la destra americana. Nei primi giorni dell’operazione militare ordinata dalla Casa Bianca, il vicepresidente ha mantenuto un profilo pubblico insolitamente basso, alimentando malumori tra alleati e base Maga e mettendo in discussione non solo il ruolo politico dell’ex paladino del non interventismo all’interno dell’amministrazione Trump, ma anche le sue credenziali come possibile “erede naturale” del tycoon alla guida della Casa Bianca. Lo riferisce Politico, ricordando come Vance abbia costruito parte della propria ascesa politica sulla critica alle “guerre infinite” in Medio Oriente e sul sostegno a una politica estera più prudente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Quando Vance scese in campo per Trump: “Non ha mai iniziato una guerra”

Guerra, iniziato l’attacco Usa: Trump ha decisoAerei da combattimento ed elicotteri d’attacco delle forze armate statunitensi hanno condotto una vasta operazione contro obiettivi dell’Isis in...

Francesco Baracchi, Cavalli e Nastri: "Tutto è iniziato quando mia madre ha vinto una Rolls-Royce"L'attuale proprietario dello storico negozio vintage di Milano racconta gli esordi grazie a un colpo di fortuna (e chi sono i 'vip' che lo...