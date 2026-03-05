quando un sogno enologico nasce al ristorante

Da Veneto al Friuli, il paesaggio si trasforma, diventando più verde e più ordinato, anche se l’ordine appare difficile da definire. In questo contesto, un ristorante locale propone un’esperienza enologica che mette in risalto vini della regione, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale tra produzioni tradizionali e innovative. La scena si concentra sulle scelte dei produttori e sul modo in cui vengono presentati i vini ai clienti.

Arrivi in Friuli dal Veneto e il paesaggio cambia: tutto si fa più verde, più ordinato ma di un ordine che fatichi a riconoscere. Senti la frontiera che si avvicina, le usanze che cambiano, i luoghi che si dilatano e il cielo che si fa più presente. Si impone, quasi, come il vento, come il freddo: nulla è uguale a come sei abituato, e tutto ha l’estetica faticosa della guerra. Il Friuli non è facile, non è automatico, non è Italia in senso stretto pur essendo l’ultima propaggine di un impero che non ha voluto lasciare andare il suo Est. E proprio appena sbarcato in questo oriente italiano, incroci una cantina perfetta, contemporanea, ma con le radici solidamente piantate nel terreno morenico dei colli che guardano l’Istria e il mare, e da questi due opposti cercano ispirazione e conforto, trovano contrasto e solidità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

