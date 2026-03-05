Quando riaprirà una piscina nel centro di Milano

La piscina di via Giovanni da Procida a Milano, situata nella zona Sempione-City Life, rimarrà chiusa ancora per diversi anni. La riapertura è prevista non prima dell’estate del 2027, secondo le comunicazioni ufficiali. Nessun intervento di riqualificazione o apertura anticipata è stato annunciato, e al momento non ci sono indicazioni sui tempi esatti del completamento dei lavori.

La piscina di via Giovanni da Procida a Milano, in zona Sempione-City Life, verrà riaperta non prima dell'estate del 2027. Lo si apprende da una domanda a risposta immediata presentata dal consigliere del Pd Alessandro Giungi, presidente della commissione olimpiadi, all'assessora allo sport Martina Riva. L'assessora ha spiegato che la fine dei lavori è programmata per il mese di maggio del 2027. In particolare, in questo momento si stanno effettuando interventi di bonifica dell'amianto, rimozione dell'impianto elettrico obsoleto, modifica parziale degli spogliatoi e dei servizi (per adeguamenti del Coni), adeguamento strutturale della tribuna, impianto antincendio e interventi alla centrale termica, per un importo di 800mila euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Quando riaprirà una piscina nel semicentro di MilanoLa piscina di via Giovanni da Procida a Milano, in zona Sempione-City Life, verrà riaperta non prima dell'estate del 2027. L'opposizione attacca sulla piscina di Castiglion Fiorentino: "Riaprirà nel 2027? Serve chiarezza"Rinascimento Castiglionese: "Il Comune intende partecipare a un bando, ma se non dovessero arrivare fondi cosa ne sarà della struttura?" Il gruppo... Finalmente una piscina pubblica nel centro di Milano. Apertura nei prossimi mesi Una raccolta di contenuti su Quando riaprirà una piscina nel centro.... Temi più discussi: In via Fatebenesorelle apre a giugno la prima piscina pubblica realizzata in centro città; Arriva la prima piscina pubblica in centro a Milano: la data d'apertura, il luogo e le caratteristiche; Un tuffo in centro: a giugno apre la nuova piscina di Porta Nuova; La prima piscina pubblica comunale nel centro storico di Milano. Quando riaprirà una piscina nel semicentro di MilanoLa piscina di via Giovanni da Procida a Milano, in zona Sempione-City Life, verrà riaperta non prima dell'estate del 2027. Lo si apprende da una domanda a risposta immediata presentata dal consigliere ... milanotoday.it Quando sarà aperta la piscina pubblica in centro a Milano attesa da oltre 10 anniSi avvicina l'apertura della nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle (zona Porta Nuova) a Milano. La giunta, il 26 febbraio, ha ufficialmente ‘consegnato’ la struttura a Milanosport, la società ... milanotoday.it A fine febbraio, il Tribunale di Milano ha stabilito che le attività produttive dell’area a caldo - quella che emette più sostanze nocive per la salute e l’ambiente - dell’ex Ilva di Taranto dovranno fermarsi dal 24 agosto di quest’anno. L’acciaieria rimarrà aperta sol - facebook.com facebook Pallavolo SL - Milano conferma: rottura del tendine d’Achille sinistro per Francesco Recine x.com